В Монголии в 2024 году будет изменена минимальная зарплата

CentralAsia (MNG) - В Монголии с 1 января будет изменена минимальная заработная плата до 660 000 тугриков в месяц.

Такое постановление подписала Национальная трехсторонняя комиссия по труду и социальному согласию.

В 2022 году было принято решение о повышении минимальной заработной платы до 3273 81 тугрика в час или 550 000 тугриков в месяц.

Согласно законодательству страны, минимальная заработная плата определяется или изменяется с учетом следующих факторов: изменения минимального уровня жизни населения, соответствующего соотношения производительности труда и средней заработной платы, минимального размера полной пенсии, предоставляемой фондом социального страхования, экономическим ростом, уровнем занятости и уровнем инфляции.

В соответствии с законом о минимальной заработной плате Монголии, минимальная заработная плата означает минимальный предел базовой почасовой оплаты труда /зарплаты/, который должен соблюдаться в целом и который был определен компетентным лицом в целях защиты законных интересов работников и работников. /далее - работники/, работающие по трудовым договорам, договорам найма и иным аналогичным договорам на несложных работах, не требующих специального образования или специальных навыков.

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