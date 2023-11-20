Скончалась бывшая первая леди США

CentralAsia (CA) - На 97-м году жизни скончалась бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента Соединенных Штатов Джимми Картера. Об этом сообщается на сайтеорганизации Центр Картера.

Розалин Картер 77 лет была замужем за Джимми Картером, они поженились в 1946 году.

Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. В 2022 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира.