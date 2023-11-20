Эксперты назвали главные рассадники микробов и инфекций в гостиничных номерах

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CentralAsia (CA) - Эксперты назвали главные рассадники микробов и инфекций в гостиничных номерах. Об этом сообщает издание Mirror.

От кресел можно заразиться золотистым стафилококком, а вот постельные клопы могут прятаться не только на подушках, но и в деревянных или пластиковых стульях.

Рекордсменом среди «заразных» предметов оказалась мягкая мебель. Исследования показали, что если ее не чистить между визитами постояльцев, то микробы будут накапливаться. Сюда относятся и тканевые изголовья кроватей, в отличие от других аналогов, их гораздо труднее чистить. Для их обработки требуется отпариватель, а этот девайс есть не во всех отелях. Кроме того, на тканевых изголовьях накапливается пыль, которая может вызвать дискомфорт у аллергиков.

Накапливаются микробы на одеялах и пледах, которыми застилается постель. Сотрудники отеля признаются, что, по правилам, стирают их всего один раз в месяц во время генеральной уборки.

Также микробы с радостью заселяются и размножаются на мягких шторах и портьерах. В особенности на тех, что касаются пола. Зачастую эти предметы не подвергаются тщательной чистке и являются благоприятной средой для размножения различных микробов и пылевых клещей.