В Ташкенте повышают тариф на отопления для юридических лиц и бюджетный организаций

// Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте с 1 декабря повышают тариф на отопление. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.

Повышается тариф на отопление для бюджетных организаций и юридических лиц в столице Узбекистана. Для населения тариф остается неизменным и составит 91 960 сумов за гигакалорию.

Для юридических лиц тариф будет увеличен в 1,5 раза — с 141 737 сумов до 212 606 сумов за гигакалорию, для бюджетных организаций в 1,6 раза — с 502 067 сумов до 801 963 сумов за 1 гигакалорию.