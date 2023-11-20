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В Ташкенте повышают тариф на отопления для юридических лиц и бюджетный организаций
// Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте с 1 декабря повышают тариф на отопление. Об этом сообщает компания Veolia Energy Tashkent.

Повышается тариф на отопление для бюджетных организаций и юридических лиц в столице Узбекистана. Для населения тариф остается неизменным и составит 91 960 сумов за гигакалорию.

Для юридических лиц тариф будет увеличен в 1,5 раза — с 141 737 сумов до 212 606 сумов за гигакалорию, для бюджетных организаций в 1,6 раза — с 502 067 сумов до 801 963 сумов за 1 гигакалорию.

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