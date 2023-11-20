В Узбекистане с 1 декабря увеличивают размеры штрафов за нарушение ПДД

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане с 1 декабря увеличивают размеры штрафов за нарушение Правил дорожного движения.

Увеличение стоимости штрафов осуществляется за счет повышения БРВ. БРВ увеличится с 330 000 сумов до 340 000 сумов.

Таким образом, согласно новому регулированию, размеры штрафных санкций за различные нарушения ПДД будут следующими:

1. Непристегнутый ремень — 170 000 сумов;

2. Нарушение правил технического осмотра, отсутствие аптечки — 170 000 сумов;

3. Езда без необходимых документов — 340 000 сумов;

4. Отсутствие страховки — 340 000 сумов;

5. Проезд на красный свет — 680 000 сумов;

6. Неправильная парковка — 680 000 сумов;

7. Использование мобильного телефона во время движения — 1 020 000 сумов;

8. Езда без автомобильного номера — 1 700 000 сумов;

9. Превышение скорости на 20 км/ч — 340 000 сумов;

10. Превышение скорости на 20-40 км/ч — 1 700 000 сумов;

11. Превышение скорости на более чем 40 км/ч — 3 060 000 сумов;

12. Езда по встречной полосе движения — 3 400 000 сумов;

13. Управление транспортным средством в состоянии опьянения — 8 500 000 сумов с лишением прав на срок до 3 лет;

14. Тонировка стекол без соответствующего разрешения — 8 500 000 сумов.

Эти изменения в размерах штрафов вступают в силу с 1 декабря 2023 года и подчеркивают акцент властей на обеспечении соблюдения дорожных норм и правил в стране.