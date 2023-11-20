экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Монголии

CentralAsia (MNG) -  Посол Азербайджана в Монголии Рамин Музаффар оглу Хасанов вручил верительные грамоты президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент поздравил посла с новыми обязанностями и пожелал успехов.

Он сказал, что верит, что посол приложит усилия для укрепления отношений и сотрудничества, и выразил полную поддержку со стороны правительства.

Президент также отметил, что привержен укреплению отношений в рамках международного сообщества, ООН и международных организаций.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2023.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com