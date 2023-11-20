Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Монголии
CentralAsia (MNG) - Посол Азербайджана в Монголии Рамин Музаффар оглу Хасанов вручил верительные грамоты президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.
Президент поздравил посла с новыми обязанностями и пожелал успехов.
Он сказал, что верит, что посол приложит усилия для укрепления отношений и сотрудничества, и выразил полную поддержку со стороны правительства.
Президент также отметил, что привержен укреплению отношений в рамках международного сообщества, ООН и международных организаций.
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