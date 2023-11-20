Самолет вылетел из Парижа без 30 пассажиров
- Азия и мир, общество
- 11:58, 20 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - Самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в город Измир (Турция) без 30 пассажиров. Об этом сообщает портал Airporthaber.
Случай произошел в аэропорту Шарль-де-Голль 18 ноября. Самолет должен был вылететь из столицы Франции в турецкий Измир в 17:00 по местному времени. Рейс задержали на 3 часа, а информация о начале регистрации к 20:00 так и не появилась.
Пассажиры, проверив мобильное приложение, увидели, что самолет уже улетел. Они пытались связаться с представителями перевозчика, но безрезультатно. В итоге на рейс не попали 30 человек.
Позже стало известно, что авиакомпания SunExpress разместила пассажиров в гостинице и направила их на следующий рейс.
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