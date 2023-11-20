Самолет вылетел из Парижа без 30 пассажиров

CentralAsia (CA) - Самолет авиакомпании Sunexpress вылетел из Парижа в город Измир (Турция) без 30 пассажиров. Об этом сообщает портал Airporthaber.

Случай произошел в аэропорту Шарль-де-Голль 18 ноября. Самолет должен был вылететь из столицы Франции в турецкий Измир в 17:00 по местному времени. Рейс задержали на 3 часа, а информация о начале регистрации к 20:00 так и не появилась.

Пассажиры, проверив мобильное приложение, увидели, что самолет уже улетел. Они пытались связаться с представителями перевозчика, но безрезультатно. В итоге на рейс не попали 30 человек.

Позже стало известно, что авиакомпания SunExpress разместила пассажиров в гостинице и направила их на следующий рейс.