В Болгарии из-за ветра и проливного дождя скончались два человека

CentralAsia (CA) - На Болгарию 19 ноября обрушился ураганный ветер, проливной дождь и снегопад. Погибли два человека, объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает агентство Voanews.

43-летняя женщина погибла в Варне в субботу вечером после того, как ее сбило падающее дерево. По данным полиции, двое спасателей получили ранения.

В Софии в субботу дерево упало на проезжавшую мимо машину, в результате чего погиб 65-летний водитель, а его жена получила серьезные травмы.

Сильный ветер, сопровождавшийся проливным дождем и снегопадом, стал причиной перебоев с электроснабжением и блокирования дорог.

Национальная метеорологическая служба Болгарии в воскресенье объявила оранжевый уровень тревоги из-за риска сильных ветров на всей восточной части страны. Предупреждение указывало на возможность ветра скоростью до 125 километров в час и волн высотой более 5 метров вдоль побережья Черного моря.

Тысячи домохозяйств остались без электричества, а пожарные бригады расчистили 140 упавших деревьев. Тяжелые погодные условия также привели к повреждению 40 автомобилей.