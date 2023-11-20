Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня на фоне войны на Ближнем Востоке
- Азия и мир, политика
- 12:42, 20 ноября 2023
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CentralAsia (CA) - Рейтинг одобрения политики президента США Джо Байдена упал до рекордно низкого уровня с его вступления в должность в 2021 году - 40%, следует из данных национального опроса телеканала NBC.
Основная причина - неодобрение политики в отношении войны Израиля и ХАМАС.
57% опрошенных, отмечает NBC, не одобряют действия Байдена. Внешнеполитический подход президента одобряют только 33% избирателей. Это на 8 п.п. ниже, чем в сентябре.
Экономическую политику Байдена поддерживают лишь 38% избирателей.
Действия президента в отношении войны на Ближнем Востоке одобряют только 34% проголосовавших, 56% выступили против. Как отмечает NBC, на этом фоне резко снизилась поддержка среди молодых людей от 18 до 34 лет - с 41% в сентябре до 31%.
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