Сингапур запретит полеты беспилотников над границами

CentralAsia (CA) - Сингапур запретит трансграничные полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с 21 ноября.

Управление гражданской авиации и полиция заявили, что любой оператор БПЛА, уличенный в незаконном пересечении беспилотником границ Сингапура в любом направлении, будет привлечен к ответственности со стороны властей.

«Нарушители могут быть оштрафованы на сумму до 50 тыс. сингапурских долларов (около 37 тыс. долларов США), заключены в тюрьму на срок до двух лет или и то, и другое», - говорится в заявлении.

Власти также будут иметь право уничтожать любые несанкционированные БПЛА, пересекающие границу Сингапура. Полеты беспилотников могут представлять угрозу общественной безопасности.

«Повсеместно мы видели случаи, когда БПЛА нарушали работу аэропортов, а также использовались для преступной деятельности, например, для контрабанды, и для проведения террористических атак. В Сингапуре мы стали свидетелями использования БПЛА для трансграничной контрабанды наркотиков в 2020 году», - уточнили сингапурские власти.