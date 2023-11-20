В Карагандинской области Казахстана из-за урагана объявят режим ЧС

- Казахстан, происшествия
- 13:50, 20 ноября 2023
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CentralAsia (KZ) - В Карагандинской области (Казахстан) из-за урагана объявят режим ЧС. Так поручил аким области Ермаганбет Булекпаев.
Режим ЧС объявят в населенных пунктах, пострадавших из-за урагана, который обрушился на регион в минувшие выходные. Его последствия устраняют до сих пор.
Жертв и пострадавших после разгула стихии нет, но разрушения есть: поваленные деревья, оборванных линии электропередачи и слетевшие крыши.
«За 18–19 ноября в регионе зарегистрировано 114 случаев слета крыш и стеновых покрытий домов и различных зданий из-за сильного ветра. Общая площадь разрушенной кровли составила 18 947 кв. метров. На территории Караганды, Темиртау, Балхаша, Шахтинска, Актогайского, Абайского, Бухар-Жырауского, Осакаровского, Нуринского, Каркаралинского и Шетского районов произошли частичные отключения электроэнергии», — сообщил на аппаратном совещании начальник Департамента по ЧС Мурат Катпанов.
Электричество вернули в большинство пострадавших населенных пунктов, но в трех городах и четырех районах еще продолжаются аварийные работы.
Сильный ветер, от которого пострадала Карагандинская область, обрушился и на соседнюю Павлодарскую.
Ураган был и в Астане. Сильные порывы ветра повредили фасады и кровли нескольких зданий. Горожане, оказавшиеся во время урагана на улице, получили травмы.