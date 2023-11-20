Турецкий сухогруз с 12 членами экипажа затонул в результате шторма

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - Турецкий сухогруз Kafkametler с 12 членами экипажа на борту затонул после удара о волнорез недалеко от порта Эрегли у побережья провинции Зонгулдак на севере Турции. Об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая.

По его словам, из-за неблагоприятных погодных условий сухогруз Kafkametler под турецким флагом, шедший в Измир, начал дрейфовать и затонул после удара о волнорез.

«Контакт с 12 членами экипажа, гражданами Турции, пока не установлен. Береговая охрана, ВМС, Управление по чрезвычайным ситуациям и другие службы находятся в режиме ожидания. Как только погодные условия улучшатся, начнутся поисково-спасательные работы», - сказал он.

При подходе к порту капитан Kafkametler подал сигнал, что судно сносит к волнорезу. Связь с судном, в том числе визуальную, установить не удалось, а проведение поисково-спасательных операций из-за плохих погодных условий было невозможно. Сухогруз шел из порта Темрюк в Краснодарском крае в турецкий порт Алиага в Измире.