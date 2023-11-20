Культура, развлечения, шопинг: Как за 2 дня успеть посмотреть главное в Астане

CentralAsia (KZ) - В рамках участия в круглом столе по глобальным инвестициям в Астане 19 ноября 2023 года корреспондент АКИpress узнала о столице Казахстана не только с деловой стороны.

На мероприятии выступил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Были приглашены более 500 представителей ведущих международных компаний и казахстанского бизнеса, инвесторов, авторитетных экспертов и лидеров общественного мнения. Все новости о мероприятии можно посмотреть по тегу: #круглый стол по глобальным инвестициям.

В этом обзоре мы бы хотели рассказать, куда можно сходить в Астане, если у вас всего 2 дня, но очень хочется максимально ближе проникнуться атмосферой столицы.

Деловая часть Астаны — это современный город с новыми зданиями: высотки, которые создают ансамбли из разных архитектурных стилей, и в то же время это не нагромождение, а продуманный план.

Старая часть города — это уютные жилые кварталы со своей, присущей им атмосферой.

Знакомство со столицей лучше начинать с монумента «Байтерек».

С него открывается великолепный вид на город, а гид расскажет много интересного.

Проект был запущен по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, архитектор проекта — Акмурза Рустембеков.

Высота сооружения составляет 97 метров, с шаром, венчающим конструкцию — 102 метра. Диаметр шара — 22 метра.

Монумент был построен как символ переноса столицы из Алматы в Акмолу в 1997 году.

На самом верху установлена композиция «Аялы алакан» (каз. Аялы алақан — «заботливые руки») с оттиском правой руки президента, расположенной на высоте 97 метров, что символизирует собой 1997 год — год провозглашения Астаны новой столицей государства и соответственно новую точку отсчёта в истории страны.

Посетители прикладывают свою ладонь к оттиску и загадывают желание.

В центре установлен деревянный глобус с автографами представителей 17 религий мира, символизирующий единство всех религий.

С «Байтерека» выгодно открывается вид на правительственный квартал. С высоты птичьего полета он похож на силуэт парящего орла.

Как рассказала гид, две золотые башни (бизнес-центры) туристы часто называют воротами в правительственный квартал. По бокам от них находится Дом министерств — там располагаются основные министерства( именно они символизируют крылья орла, если смотреть сверху на композицию).

Стоимость:

2000 тенге для взрослых (386 сомов),

1500 тенге для пенсионеров (289 сомов),

1000 тенге для детей в возрасте от 5 до 15 лет (192 сома).

Чтобы узнать об истории Казахстана со времен древних племен саков, можно отправиться в Национальный музей (қаз. Қазақстан Республикасының Ұлттық музейі).

Он является самым большим музеем страны. Общая площадь земельного участка 9,9 гектар.

Как рассказала гид, за полгода его посетило 300 тыс. человек.

Сегодня в Национальном музее Казахстана хранятся бесценные артефакты, составляющие его основной фонд. Это археологические находки нескольких курганов (в том числе изделия из золота), Ботайского поселения и древних городов, расположенных на казахской территории.

Стоимость:

700-900 тенге для взрослых (135-174 сома),

500 -700 тенге для студентов (96-135 сомов),

300-500 тенге для школьников и пенсионеров (58-96 сомов),

300-1200 тенге - отдельная стоимость в Зал золота (58-231сом).

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Посещение сферы «Нур Алем» на территории «Экспо» будет интересным путешествием в мир науки как детей, так и для взрослых.

«Нур Алем» представляет собой первый технологический музей энергии будущего в республике и занимает 8 этажей, каждый из которых отражает свою концепцию: «Будущая Астана», «Энергия космоса», «Энергия Солнца», «Энергия ветра», «Энергия биомасс», «Кинетическая энергия», «Энергия воды» и «Национальный павильон», расположенный в основании сферы.

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Центральная мечеть Астаны (каз. Астана қаласының бас мешіті) поражает своими размерами и внутренним убранством.

Это соборная мечеть в Астане, самая большая по вместимости мечеть Казахстана и Центральной Азии.

Мечеть построена на земельном участке площадью 10 га. Общая площадь помещений составляет 68 062 м². Общая вместимость мечети составляет 235 тысяч человек.

Большой зал и женская молитвенная зона покрыты коврами с казахским орнаментом, произведёнными в Новой Зеландии из 100%-й шерсти. Общая площадь коврового покрытия составляет 15 525 квадратных метров, толщина ковра — 15 миллиметров. В центре главного зала под куполом висит хрустальная люстра диаметром 27 метров, весом 20 тонн. Люстра изготовлена ​​из 1 360 890 хрустальных фрагментов. Также в 4 углах зала висят 4 люстры диаметром по 8 метров.

Туда впускают не только мусульман, но и всех желающих. При входе есть гардеробная с шкафчиками и полка для обуви. Женщинам по желанию выдают голубые мантии с капюшонами.

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Еще одним пунктом, который стоит посетить в Астане, является океанариум развлекательного центра Ailand.

Резервуары вмещают в себя 3 млн литров воды и 120 тонн морской соли и создают естественные условия для обитателей.

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Стоимость:

3600 тенге для взрослых (694 сома),

3100 тенге для детей ( 597 сомов).

За покупками можно отправиться в торгово-развлекательные центры «Евразия» и «Хан Шатыр».

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