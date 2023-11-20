В Зимбабве зарегистрирована вспышка холеры

CentralAsia (CA) - В Зимбабве объявили чрезвычайное положение из-за вспышки холеры. Погибли десятки людей с более чем 7000 зарегистрированных случаев. Об этом сообщает BBC.

Зимбабве борется со смертельной вспышкой холеры из-за отсутствия доступа к чистой воде.Эпицентром последней вспышки стал пригород Хараре Кувадзана, на который, по данным властей, приходится почти половина зарегистрированных случаев.

14 ноября Министерство здравоохранения объявило, что в стране зарегистрировано 7398 подозреваемых случаев, 50 подтвержденных случаев смерти и 109 человек, находящихся в больнице. 45 из 62 округов и во всех 10 провинциях страны, зарегистрированы случаи заболевания.

Как сообщает красный крест, вспышка может пересечь границу.

Соседние страны, включая Малави, Южную Африку и Мозамбик, в прошлом также часто сталкивались со вспышками холеры.

Холера – острая диарейная инфекция, вызываемая употреблением пищи или воды, зараженной бактерией Vibrio cholerae.