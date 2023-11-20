Кремль анонсировал встречу Путина с Рахмоном в Москве 21 ноября

Владимир Путин и Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - В Москве 21 ноября состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает Кремль.

Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнёрства, а также провести обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

По итогам переговоров будет подписан ряд важных двусторонних документов. Главы государств также сделают заявления для СМИ, говорится в сообщении Кремля.

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