Кремль анонсировал встречу Путина с Рахмоном в Москве 21 ноября
- Таджикистан, политика
- 18:10, 20 ноября 2023
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Владимир Путин и Эмомали Рахмон
CentralAsia (TJ) - В Москве 21 ноября состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который будет находиться в России с официальным визитом, сообщает Кремль.
Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнёрства, а также провести обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.
По итогам переговоров будет подписан ряд важных двусторонних документов. Главы государств также сделают заявления для СМИ, говорится в сообщении Кремля.
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