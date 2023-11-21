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В Монголии выбрали лучшую модель страны. Ею стала 28-летняя Сайхантамир Амарсанаа. Фото

CentralAsia (MNG) -  В столице Монголии завершилось самое главное мероприятие модной индустрии страны — Международный фестиваль моды «Гоёл-2024».

Международный фестиваль моды «Гоёл» – масштабное мероприятие, которое всегда проходит на высочайшем уровне. Дизайнеры демонстрируют свои коллекции в режиме нон-стоп. На гала-концерте, который длился 3 часа, было показано более 20 коллекций. Были и ярковыраженные этно-коллекции, без которых невозможно представить ни один монгольский модный показ.

Победительницой в номинации «Топ-модель» в этом году стала Сайхантамир Амарсанаа.

28-летняя Сайхантамир – уроженка сомона Дадал аймака Хэнтий.

Сайхантамир выросла в большой семье с тремя братьями, тремя сестрами и одним младшим братом.

источник: middleasiannews.com

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