В Монголии выбрали лучшую модель страны. Ею стала 28-летняя Сайхантамир Амарсанаа. Фото

CentralAsia (MNG) - В столице Монголии завершилось самое главное мероприятие модной индустрии страны — Международный фестиваль моды «Гоёл-2024».
Международный фестиваль моды «Гоёл» – масштабное мероприятие, которое всегда проходит на высочайшем уровне. Дизайнеры демонстрируют свои коллекции в режиме нон-стоп. На гала-концерте, который длился 3 часа, было показано более 20 коллекций. Были и ярковыраженные этно-коллекции, без которых невозможно представить ни один монгольский модный показ.
Победительницой в номинации «Топ-модель» в этом году стала Сайхантамир Амарсанаа.
28-летняя Сайхантамир – уроженка сомона Дадал аймака Хэнтий.
Сайхантамир выросла в большой семье с тремя братьями, тремя сестрами и одним младшим братом.
источник: middleasiannews.com