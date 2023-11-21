Посол США принял участие в интронизации нового Хамбо-ламы монастыря Гандантэгчинлен

CentralAsia (MNG) - Чойжамц Дэмбэрэл, настоятель монастыря Гандантэгчинлен, буддийского центра Монголии, подал прошение о сложении своих обязанностей и выходе на пенсию в связи с преклонным возрастом.

Его просьба была удовлетворена, и назначен новый настоятель. 18 ноября, в благоприятный день пятого дня первого зимнего месяца кроличьего года XVII шестидесятого года, в зале Батцагаан Цогчин Дуган монастыря Гандантэгчинлен, 18 ноября состоялась церемония встречи нового Хамба-ламы геше Жавзандорж Дуламрагчаа.

На церемонии встречи нового Хамбо-ламы монастыря Гандантэгчинлен присутствовали монгольские политики, известные люди, простые прихожане, главы различных религиозных центров Монголии, иностранные гости, в том числе посол США Ричард Буанган.

It was an honor to witness the enthronement ceremony for the new Khamba Lama of the Center of the Mongolian Buddhists Gandan Tegchenling Monastery, the 30th Khamba Nomun Khan Geshe Lharampa D. Javzandorj. Best wishes to the 29th Khamba Nomun Khan, Gabju D. Choijamts on his… pic.twitter.com/KQ2DNuTA5J — Ambassador Richard Buangan (@USAmbMongolia) November 18, 2023

«Для меня было честью стать свидетелем церемонии интронизации нового Хамба-ламы Центра монгольских буддистов монастыря Гандантэгчинлен, 30-го Хамба Номун-хана геше Лхарампы Жавзандоржа. Наилучшие пожелания 29-му Хамба Номун Хану Габджу Чойжамцу в связи с его заслуженной отставкой», — написал в Х (Твиттере) посол Ричард Буанган.

Стоит отметить, что новый Хамбо-лама обещает революционные перемены: отныне монгольские ламы будут читать буддийские сутры на родном монгольском языке, а не на тибетском, а также совмещать буддийское и современное образование.

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения