Посол США принял участие в интронизации нового Хамбо-ламы монастыря Гандантэгчинлен

CentralAsia (MNG) - Чойжамц Дэмбэрэл, настоятель монастыря Гандантэгчинлен, буддийского центра Монголии, подал прошение о сложении своих обязанностей и выходе на пенсию в связи с преклонным возрастом.

Его просьба была удовлетворена, и назначен новый настоятель. 18 ноября, в благоприятный день пятого дня первого зимнего месяца кроличьего года XVII шестидесятого года, в зале Батцагаан Цогчин Дуган монастыря Гандантэгчинлен, 18 ноября состоялась церемония встречи нового Хамба-ламы геше Жавзандорж Дуламрагчаа.

На церемонии встречи нового Хамбо-ламы монастыря Гандантэгчинлен присутствовали монгольские политики, известные люди, простые прихожане, главы различных религиозных центров Монголии, иностранные гости, в том числе посол США Ричард Буанган.

It was an honor to witness the enthronement ceremony for the new Khamba Lama of the Center of the Mongolian Buddhists Gandan Tegchenling Monastery, the 30th Khamba Nomun Khan Geshe Lharampa D. Javzandorj.

Best wishes to the 29th Khamba Nomun Khan, Gabju D. Choijamts on his… pic.twitter.com/KQ2DNuTA5J