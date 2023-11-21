Монголия и Южная Корея создали комитет по сотрудничеству в области поставок редких металлов

CentralAsia (MNG) - По словам представителей Сеула, Южная Корея и Монголия в понедельник создали совместный комитет по сотрудничеству в области поставок редких металлов и других важнейших полезных ископаемых.

Обе стороны также начали проект по созданию совместного центра партнерства по редким металлам в рамках официальной помощи Южной Кореи в целях развития Монголии.

«Мы надеемся, что этот проект послужит возможностью для Монголии продолжить превращение своих редких металлов в продукцию с высокой добавленной стоимостью, а для Кореи — укрепить свою внутреннюю базу цепочки поставок», — заявил заместитель министра промышленности по энергетической политике Ли Хо Хён на церемонии в Улан-Баторе, на которой присутствовали правительственные чиновники двух стран.

Этот шаг является продолжением соглашения, достигнутого в феврале, когда премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетил Сеул.

Монголия обладает различными запасами редких металлов, в том числе редкоземельных элементов. Это восьмой по величине производитель молибдена в мире, основного металла, используемого для изготовления стальных сплавов.

В ходе переговоров в понедельник обе страны договорились работать вместе, чтобы обеспечить стабильные поставки редких металлов и устойчивую промышленную конкурентоспособность в области важнейших полезных ископаемых.

Они также обменялись информацией и обновлениями о редких металлах и обсудили тенденции сотрудничества в области редких металлов на двустороннем и многостороннем этапах, а также в области исследований и разработок.

источник: middleasiannews.com

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