Совместное заявление министров иностранных дел Монголии и Канады

CentralAsia (MNG) - 20 ноября 2023 г. – Оттава, Онтарио – Affaires mondiales Canada

Достопочтенная Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады, и Ее Превосходительство Батцэцэг Батмөнх, министр иностранных дел Монголии, опубликовали следующее совместное заявление:

«Сегодня Канада и Монголия подтверждают свои прочные двусторонние отношения, поскольку министр Батцэцэг совершает официальный визит в Канаду по приглашению министра Жоли. Это первый визит министра иностранных дел Монголии в Канаду за 25 лет.

«Канада и Монголия подтверждают твердую приверженность и ценности двусторонних отношений, поскольку наши две страны отмечают 50-летие дипломатических отношений. За последние полвека отношения Монголии и Канады переросли в расширенное партнерство, основанное на общей приверженности продвижению и защите демократии, верховенства закона и прав человека.

«Министр Батцэцэг подтверждает, что Канада выступает в качестве одного из ключевых «третьих соседей» и важного партнера в Северной Америке. Министр Джоли подчеркивает, что Монголия является единомышленником и важным демократическим партнером Канады в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Два министра высоко оценивают прогресс, достигнутый в реализации «Дорожной карты всестороннего партнерства Монголия-Канада» и соглашаются повысить двусторонние отношения до уровня «Всеобъемлющее партнерство» ради общего процветания Монголии и Канады, а также мира и стабильности в регионе.

«Обе стороны выражают большое удовлетворение глубиной двустороннего диалога и соглашаются продолжить изучение потенциала расширения диалога посредством многостороннего взаимодействия с партнерами в регионе.

«Министры подчеркивают важность двустороннего сотрудничества в целях устойчивого и инклюзивного развития Монголии и приветствуют продолжение программы сотрудничества в целях развития климатически устойчивого сельского хозяйства и устойчивого управления ресурсами; потенциал государственных служб и инклюзивное управление; и гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин и девочек.

«Для дальнейшего расширения двусторонних коммерческих отношений оба министра признают важность диверсификации торговых и инвестиционных отношений за пределами добывающего сектора в новые области, такие как «зеленое» строительство и инфраструктура, энергоэффективность, климатически оптимизированное сельское хозяйство и чистая энергетика.

«Монголия подчеркивает коллективные проблемы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), особенно в области инфраструктурной связи, транспорта и логистики, и ищет поддержки Канады в решении сложных проблем, стоящих перед РСНВМ.

«Министры выражают свою приверженность совместному продвижению общих ценностей и приоритетов на многосторонних и региональных форумах, включая ООН, ОБСЕ и Региональный форум АСЕАН. Канада и Монголия стремятся продвигать программу «Женщины, мир и безопасность», способствуя полному, равному и значимому участию женщин в вопросах мира и безопасности, в том числе в миротворческих операциях.

«Министр Джоли высоко оценивает «Улан-Баторскую декларацию» Монголии и приветствует инициативу Монголии по созыву «Всемирного женского форума» в 2024 году.

«Монголия благодарна Канаде за последовательное участие в «Улан-Баторском диалоге» по безопасности Северо-Восточной Азии. Оба министра подчеркивают общую приверженность созданию безъядерного, стабильного и мирного Корейского полуострова. Министры иностранных дел выразили удовлетворение продолжающимся сотрудничеством в области совместной военной подготовки, включая «Хаан Квест» — регулярные учения многонациональных миротворческих операций, проводимые Монголией.

«Министры подчеркивают важность развития связей между людьми и отмечают важность содействия культурному обмену для лучшего взаимного знания и понимания. Подчеркивая важность образования для каждой страны и подчеркивая расширение сотрудничества между учебными заведениями Канады и Монголии по-прежнему привержены повышению осведомленности своих соответствующих учебных заведений о возможностях продолжения учебы, обмена и работы за границей в обеих странах, а также способствовать развитию нового сотрудничества».

источник: middleasiannews.com

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