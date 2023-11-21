В Казахстане полицию перевели на усиленный вариант службы

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CentralAsia (KZ) - Министерство внутренних дел Казахстана объявило о начале проведения широкомасштабной операции «Правопорядок», сообщает Polisia.kz.

Как отметили в полиции, основные задачи операции – усиление охраны общественного порядка и профилактики на улицах. Сейчас сотрудники правоохранительных органов активно патрулируют дачи, строительные площадки, рынки, фермы, съёмные квартиры, отдаленные населенные пункты с целью выявления и пресечения нарушений законодательства.

«Во время операции уделяют внимание даже мелким правонарушениям. Это касается таких действий, как употребление спиртных напитков, нахождение в состоянии алкогольного опьянения, курение в неположенных местах, мелкое хулиганство, загрязнение окружающей среды, нарушение общественного порядка, семейно-бытовые правонарушения», – сообщает полиция.

Также особое внимание полиция уделяет профилактике правонарушений среди лиц, находящихся под охраной, лиц с особыми требованиями к поведению, алкоголиков, наркоманов, неблагополучных семей. Кроме того, органы правопорядка усилили контроль над водителями и проводят мероприятия по выявлению несанкционированных свалок и отслеживанию их происхождения.

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