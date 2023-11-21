В ресторане Астаны до смерти избили женщину: Задержанный директор «Гастроцентра» является братом экс-министра Бишимбаева

CentralAsia (KZ) - Задержанный директор развлекательного комплекса «Гастроцентр» в Астане, где произошло убийство Салтанат Нукеновой является братом арестованного экс-министра Казахстана Куандыка Бишимбаева, сообщил главный прокурор Астаны Ерлан Утегенов, передает Orda.kz.

В кулуарах встречи акима с предпринимателями города журналисты попросили главного прокурора прокомментировать слухи о том, что вторым задержанным по делу об убийстве Салтанат Нукеновой является брат бывшего министра.

«Он является директором «Гастроцентра», родственные отношения у них имеются», – сказал Утегенов.

Прокурор также подтвердил информацию о том, что кадры с камер видеонаблюдения, установленных внутри «Гастроцентра» были удалены, однако позже правоохранителям удалось восстановить их.

В полиции Астаны продолжают изучать видеоматериалы, которые изъяли с камер наблюдения в ресторане ВAU, где произошло убийство жены экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

Салтанат Нукенову убили в ресторане ВAU 9 ноября. В ее смерти подозревают супруга — Куандыка Бишимбаева.

14 ноября стало известно, что на два месяца арестовали директора «Гастроцентра». Ранее на такой же срок арестовали и подозреваемого — экс-министра Куандыка Бишимбаева.

В связи с убийством Нукеновой полиция возбудила еще одно уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса:

части 3 статьи 119 «Оставление в опасности»;

статье 432 «Укрывательство преступления»;

статье 434 «Недонесение о преступлении».

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