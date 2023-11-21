В Астрахани более 20 человек отравились метадоном, трое умерли. Один из подозреваемых в продаже гражданин Кыргызстана

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CentralAsia (CA) - Вечером 20 ноября Минздрав Астраханской области РФ сообщил, что с 17 по 20 ноября в астраханскую городскую больницу № 3 им. С.М. Кирова поступили 19 человек с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами. Mash писал по меньшей мере о 24 пострадавших, ТАСС — о 20.

РЕН ТВ и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что три человека умерли в результате отравления. Также о гибели двух девушек и мужчины писал телеграм-канал Mash.

По информации РЕН ТВ, умерли две девушки и мужчина. Тело одной из погибших нашли в подъезде. Как сообщил собеседник телеканала, обеим девушкам было по 19 лет, а мужчине — 29.

По информации телеграм-канала, люди, которые отравились метадоном, думали, что покупали более дорогой мефедрон, а отравление произошло из-за разницы в качестве и дозировке. В правоохранительных органах ТАСС также сказали, что отравившиеся могли полагать, что употребляют мефедрон, и неправильно рассчитать дозировку.

Вечером 20 ноября МВД РФ сообщило о задержании троих иностранцев — граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана — по подозрению в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области. Иностранцев задержали на территории Ставропольского края, после чего доставили в Астрахань. По данным ведомства, они могут быть причастны к массовому отравлению.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Максимально возможное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы.

Двое из троих задержанных дали признательные показания, следует из опубликованного МВД видео. Один из них сообщил, что занялся торговлей наркотиками, так как нуждался в деньгах.