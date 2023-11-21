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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  США объявили о новом пакете военной помощи Украине во время визита министра обороны Ллойда Остина в Киев. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В новый пакет помощи от США на 100 млн долларов вошли:

  • одна реактивная артиллерийская система HIMARS и дополнительные боеприпасы;
  • зенитно-ракетные комплексы Stinger;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • противотанковые управляемые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, во время встречи с Ллойдом Остином обсуждались ситуация на фронте, а также необходимость поставки артиллерии и снарядов. Остин заявил, что обсудил с украинским президентом «поддержку неотложных потребностей на поле боя и долгосрочные потребности в обороне».

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