США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов
- Азия и мир, политика
- 10:44, 21 ноября 2023
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - США объявили о новом пакете военной помощи Украине во время визита министра обороны Ллойда Остина в Киев. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
В новый пакет помощи от США на 100 млн долларов вошли:
- одна реактивная артиллерийская система HIMARS и дополнительные боеприпасы;
- зенитно-ракетные комплексы Stinger;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию.
Как сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, во время встречи с Ллойдом Остином обсуждались ситуация на фронте, а также необходимость поставки артиллерии и снарядов. Остин заявил, что обсудил с украинским президентом «поддержку неотложных потребностей на поле боя и долгосрочные потребности в обороне».
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