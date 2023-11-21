США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов

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CentralAsia (CA) - США объявили о новом пакете военной помощи Украине во время визита министра обороны Ллойда Остина в Киев. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

В новый пакет помощи от США на 100 млн долларов вошли:

одна реактивная артиллерийская система HIMARS и дополнительные боеприпасы;

зенитно-ракетные комплексы Stinger;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

свыше 3 млн патронов к стрелковому оружию.

Как сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении, во время встречи с Ллойдом Остином обсуждались ситуация на фронте, а также необходимость поставки артиллерии и снарядов. Остин заявил, что обсудил с украинским президентом «поддержку неотложных потребностей на поле боя и долгосрочные потребности в обороне».