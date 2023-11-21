Токаев с рабочими визитами посетит Минск и Баку
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 ноября посетит Минск, а 24 ноября – Баку, сообщила пресс-служба президента.
«23 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске», - говорится в сообщении.
А 24 ноября глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).
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