Токаев с рабочими визитами посетит Минск и Баку

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 23 ноября посетит Минск, а 24 ноября – Баку, сообщила пресс-служба президента.

«23 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая состоится в Минске», - говорится в сообщении.

А 24 ноября глава государства посетит Баку с рабочим визитом для участия в Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА).

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