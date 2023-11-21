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Монголия окажет гуманитарную помощь Республике Куба

CentralAsia (MNG) -  Министр МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Куба в Монголии Хорхе Феррера Родригеса.

На встрече стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам, направленным на расширение традиционных дружественных отношений между Монголией и Кубой.

В свою очередь, Глава МИД Батцэцэг заявила, что Правительство Монголии окажет гуманитарную помощь в связи с экономическим кризисом на Кубе, вызванным стихийным бедствием.

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