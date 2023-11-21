Посол Кобаяси Хироюки награжден орденом «Полярная звезда»

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 20 ноября 2023 года принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии Кобаяси Хироюки в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

Обе стороны отметили соглашение о повышении статуса стратегического партнерства Монголии-Японии до специального стратегического партнерства во имя мира и процветания в результате государственного визита президента в Японию по случаю 50-летия дипломатических отношений между Японией и Монголией. Президент Хурэлсух высоко оценил активные усилия и ценный вклад посла Кобаяси в развитие монголо-японских отношений и сотрудничества во время его пребывания в Монголии.

Посол Кобаяши отметил замечательный прогресс, достигнутый в отношениях и сотрудничестве между двумя странами за последние годы, и выразил приверженность дальнейшему развитию отношений между двумя странами во всех областях.

Президент Хурэлсух наградил посла Кобаяси Хироюки Орденом «Полярная звезда» в знак признания его вклада в укрепление отношений и сотрудничества между Монголией и Японией и разработку программы действий Специального стратегического партнерства во имя мира и процветания.

Посол Хироюки Кобаяши выразил искреннюю благодарность правительству Монголии и народу Монголии за поддержку во время его пребывания в Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения