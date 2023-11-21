В Ташкенте директор школы ударила ученика, который подрался с одноклассником. Видео

CentralAsia (UZ) - В соцсетях распространилось видео, на котором директор школы №217 в Ташкенте наносит побои ученику. В Управлении дошкольного и школьного образования города прокомментировали ситуацию.

Стало известно, что инцидент произошёл 19 сентября. В этот день учащиеся 8 класса школы №217 А. М. и Ш. И. подрались между собой в классе. А. М. ударил одноклассника по лицу.

После этого учащихся позвали в кабинет директора, где присутствовали директор школы Я. Ш., замдиректора по духовно-просветительской работе Г. Х. и инспектор-психолог, старший лейтенант ОВД Чиланзарского района М. И.

Делая выговор А. М., директор оскорбила его, пнула, когда он повернулся к ней спиной, и несколько раз ударила по голове.

В управлении отметили, что было проведено совещание с участием хокима района, администрации школы, учителей, сотрудников ОВД и родителей. Сотрудники правоохранительных органов изучают инцидент.