В Узбекистане создали реестр граждан, которым запрещено работать с детьми

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане лицам, совершившим сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних, теперь категорически запрещено работать с детьми, сообщила председатель сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

По словам Нарбаевой, лицам, совершившим преступление, связанное с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, будет запрещено работать в сфере образования, воспитания, детского здравоохранения, в спортивных и творческих организациях и заниматься другой деятельностью, связанной непосредственно с детьми. Этот норматив будет действовать вне зависимости от того, погашена ли судимость или применена амнистия, а также от применимого наказания.

Она добавила, что на днях правительством был утвержден порядок ведения реестра лиц, совершивших сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Лица, включенные в реестр, будут обязаны информировать соответствующие органы внутренних дел при смене места жительства и места работы.

Согласно закону, в реестр должны вноситься лица, судимые ранее за:

умышленное убийство, изнасилование или насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме в отношении потерпевшего, не достигшего 18 лет;

понуждение к вступлению в половую связь лица, не достигшего 18 лет, сопряжённое с половым сношением или удовлетворением половой потребности в противоестественной форме;

половое сношение или удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с лицом, не достигшим 16 лет, или совершение в отношении него развратных действий;

ввоз в Узбекистан, изготовление и распространение порнографии с описанием или изображением несовершеннолетнего либо вовлечение несовершеннолетнего в качестве исполнителя в действия порнографического характера;

сводничество, организацию или содержание притонов разврата с привлечением несовершеннолетнего;

терроризм.

Реестр создаётся и будет вестись в специальной информационной системе.

«Самым важным и примечательным является то, что трудоустройство лиц, включённых в реестр, контролируется на основе информации, полученной из этой информационной системы», — отметила глава сената.