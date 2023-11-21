В Таджикистане кори нет. Минздрав заявляет, что контролирует ситуацию

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане до сегодняшного дня не зафиксировано случаев заражения инфекционным заболеванием корь. А профилактика этого заболевания находится под контролем Минздрава. Об этом «Азия-Плюс» сообщил начальник управления эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и скорой помощи Минздрава Таджикистана Навруз Джафаров.

По его словам, в республике прошла иммунизация граждан от этой инфекции, кампания охватила около 3,5 млн детей в возрасте от 6 месяцев до 15 лет.

Джафаров добавил, что случаи заражения корью наблюдались в Таджикистане в 2022 году. В настоящее время ситуация находится под контролем. Снижения уровня заболеваемости получилось достичь благодаря своевременной вакцинации.

В 2022 году корью в Таджикистане заразились 425 человек, в то время как в 2021 году в стране было зарегистрировано 10 случаев заражения этой болезнью.

Случаи заболевания корью были зафиксированы в Душанбе, в Раштском и Нурабадском районах. Тогда заболевание попало в Таджикистан из России и Узбекистана.

В Казахстане наблюдается вспышка кори. В стране с начало года больше 14 тысяч заболевших, и основная часть из них – дети.

Вспышку кори фиксируют и в Кыргызстане - с начала года там зарегистрировано 4098 случаев, сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Множественные очаги вспышки кори в последнее время зафиксированы и в России. «Медздрав.Инфо» сообщал, что по сравнению с прошлогодними показателями заболеваемость корью в России в этом году увеличилась в 288 раз.

По данным издания «Медвестник», с января по сентябрь 2023 года в стране выявили 8073 случая кори. Эта цифра стала максимальной с 2015 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения