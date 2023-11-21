Дожди со снегом и усиление ветра ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - 21-23 ноября на большей части Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра, на севере – метель, сообщает «Казгидромет».

«В ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона. Пройдут осадки в виде дождя и снега, сильные осадки (дождь, снег) ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22-23 ноября на юге, юго-востоке. По республике ожидается усиление ветра 15-28 м/с, в северной половине с метелью, гололед», - сообщают синоптики.

К середине недели на западе страны температура воздуха понизится до -2-12 градусов, на востоке республики, наоборот, повысится ночью до 0+5, на остальной территории Казахстана значительных изменений в температурном фоне не ожидается.

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