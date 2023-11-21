В России заболеваемость COVID за неделю увеличилась на 38,4%, умерли 93 человека

CentralAsia (CA) - В России за неделю с 13 по 19 ноября показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения вырос к предыдущей неделе на 38,4%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Увеличение заболеваемости отмечено в 82 субъектах РФ, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране», - сказано во сообщении.

По данным штаба, за эту неделю в стране умерли 93 человека с COVID-19.

За прошедшую неделю количество госпитализаций составило 6 398, что на 16,9 больше, чем неделей ранее. Рост числа госпитализаций отмечен в 55 регионах.

Про неделю с 6 по 12 ноября сообщалось об увеличении заболеваемости на 22,8%, было зарегистрировано 76 умерших.

Почти треть выявляемых случаев заражения коронавирусом в стране приходится на три региона: Москву, Московскую область и Петербург, сообщили в Роспотребнадзоре.

«На 46-й неделе 2023 года зарегистрировано более 59 тысяч случаев COVID-19, что на 38% больше, чем на предыдущей неделе. 29,5% всех случаев приходятся на Москву, Санкт-Петербург и Московскую область», - сообщили журналистам в ведомстве.

В Москве за неделю с 13 по 19 ноября выявили 10 201 новый случай заражения коронавирусом, что на 2028 больше, чем неделей ранее, сообщает сайт «Стопкоронавирус». За неделю в столице были госпитализированы 899 человек, умерли 19 заболевших.

Неделей ранее, с 6 по 12 ноября, в городе было выявлено 8 173 случая заражения коронавирусом, скончались 13 человек.