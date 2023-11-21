В Москве 35 мигрантов из Узбекистана подрались из-за очереди в столовую. Видео

CentralAsia (CA) - Правоохранительные органы России задержали 35 граждан Узбекистана, которые устроили массовую драку на стройке небоскреба Alfi Tower на севере Москвы из-за очереди на обед, сообщает Baza.

Драка произошла 16 ноября. Как пишет издание, рабочие не поделили места в столовой, в результате чего начался конфликт, переросший в драку. Пострадали два человека — врачи диагностировали у них ушибы и после оказания необходимой медицинской помощи отпустили.

Всего в отделение полиции доставили 37 человек, 35 из которых оказались гражданами Узбекистана, еще двое — гражданами России и Турции. Четверых участников драки задержали, еще несколько строителей находятся в розыске. На зачинщиков конфликта возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».