Монголия призывает Россию и другие страны вернуть культурные артефакты, — Reuters

CentralAsia (MNG) - Монголия в понедельник призвала Россию, Великобританию и другие страны оказать дополнительную поддержку в репатриации сотен культурных артефактов, возраст некоторых из которых превышает два тысячелетия. Об этом сообщает Reuters.

В число ключевых экспонатов входит письмо первого премьер-министра Монголии, провозглашающее независимость от маньчжурской династии Китая, которое в настоящее время хранится в Британской библиотеке в Лондоне, говорится в заявлении монгольского правительства.

Артефакты, связанные с персидским государственным деятелем Рашид ад-Дином, работавшим при дворах нескольких монгольских правителей Персии в 13 и 14 веках, хранятся в Эдинбургском музее, говорится также в сообщении.

В последние десятилетия многие страны, в том числе бывшие колонии европейских империй, потребовали возвращения культурных и исторических артефактов, изъятых много лет назад, многие из которых размещены в музеях, неохотно отдающих свои коллекции.

Монголия добилась определенного прогресса в возвращении своих культурных артефактов. Ранее в этом году Соединенные Штаты вернули окаменелости динозавров, вывезенные из Монголии, в том числе череп алиорамуса, уменьшенной версии тираннозавра рекса, жившего 70 миллионов лет назад.

На форуме в России на прошлой неделе министр культуры Монголии г-жа Номин Чинбат также попросила Москву помочь в идентификации и возвращении артефактов, которые сто лет назад были отправлены в Россию российским исследователем Петром Козловым для исследования и реставрации, включая артефакты династии Хунну, раскопанные в гробницах горы Нойон-Уул в Монголии.

«Я благодарю страны, которые до сих пор поддерживали Монголию в этой важной работе, и с нетерпением жду возможности работать с большим количеством наших международных партнеров над этими важными инициативами в духе дружбы и взаимного уважения», - сказала г-жа Номин.

источник: middleasiannews.com

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