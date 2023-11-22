Экономика Монголии выросла быстрее, чем ожидалось

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай провел 23-ю «Утреннюю встречу» с экономистами, на которой обсудил текущее состояние экономики и меры, которые необходимо предпринять в будущем.

Экономический рост Монголии оказался выше ожиданий. Профицит внешней торговли за первые десять месяцев этого года достиг рекордного уровня в 4,9 миллиарда долларов США, а доходы государственного бюджета превысили прогноз, составив профицит в 2,1 триллиона тугриков.

Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подчеркнул эти экономические показатели/цифры на своей 23-й «Утренней встрече», состоявшейся вчера с экономистами. «Этот рост принесет пользу гражданам и бизнесу. Поскольку правильная политика необходима для поддержания экономического роста и обеспечения его каждой семьей, я встречаюсь с экономистами».

В результате мер правительства по увеличению экспорта, активизации возрождения портов и борьбе с коррупцией платежный баланс превратился в профицит в размере 791 млн долларов США. В этом году ВВП на душу населения достиг 5000 долларов США, в следующем году мы намерены увеличить его до 6000 долларов США», — отметил Оюун-Эрдэнэ.

Участники подчеркнули важность планирования диверсификации экономики и координации секторов при уделении приоритета и поддержке конкретных секторов, а также развитии секторов образования и здравоохранения, чтобы они были доступными. Они также подчеркнули, что экономический рост должен быть инклюзивным, чтобы приносить пользу каждой семье, независимо от того, где они живут, при этом услуги социального обеспечения не должны расширяться.

Профессор Университета финансов и экономики Монголии экономист Дэлгэрсайхан Жамсрандорж сказал: «Доходы от горнодобывающей промышленности должны больше тратиться на образование и здравоохранение. Хорошо, что экономика растет. Теперь, чтобы поддержать этот рост, нам необходимо укрепить управление и сократить расходы на социальное обеспечение. Таким образом, экономический рост может сохраняться в течение длительного времени».

Профессор Университета науки и технологий Баасандаш Чойжил подчеркнул необходимость развития кооперативов на национальном уровне и лидерство государства в этой сфере.

Из 980 тысяч домохозяйств в нашей стране 400 тысяч проживают в столице. Доходы домохозяйств увеличились на 11,7 процента в третьем квартале этого года. В своем докладе «Влияние восстановления экономики на домохозяйства и вопросы, требующие рассмотрения» главный экономист ЦБ Монголии Ган-Очир Доожав заявил, что защита реальных доходов домохозяйств требует сохранения жесткой денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не снизится и не стабилизируется.

В конце встречи премьер-министр Оюун-Эрдэнэ заявил: «Я хотел бы иметь единую платформу, которая бы учитывала исследования, проводимые нашими экономистами. Пожалуйста, примите участие в институционализации Министерства экономики и развития. Давайте работать вместе, когда выйдет комплексное исследование. Увеличение доходов домохозяйств показывает, что экономический рост начинает приносить свои плоды».

источник: middleasiannews.com

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