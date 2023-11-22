Положительное сальдо внешней торговли Монголии стало рекордным в истории страны

CentralAsia (MNG) - Положительное сальдо внешней торговли Монголии по итогам 10 месяцев 2023 года достигло почти $5 млрд, что стало самым высоким показателем в истории страны. Об этом сообщило Национальное статистическое управление Монголии.

«За первые 10 месяцев текущего года положительное сальдо внешней торговли Монголии достигло $4,9 млрд, продемонстрировав самый высокий показатель в истории страны. Для сравнения, в прошлом году оно составляло $2,9 млрд, в 2021 году — $1,8 млрд, в 2020 году — $1,5 млрд», — отмечает статистическое ведомство.

По его данным, после открытия границ в 2022 году правительство страны приняло меры по увеличению экспорта, активизации работы погранпереходов и борьбе с коррупцией, сообщает asiarussia.ru со ссылкой на источник. В результате внешнеторговый оборот Монголии за 10 месяцев 2023 года достиг более $20 млрд, из них на экспорт пришлось $12,5 млрд, на импорт — $7,6 млрд.

Впервые с 2019 года платежный баланс с января по сентябрь показал положительный рост и составил $791 млн. В третьем квартале 2023 года экономика Монголии выросла на 6,9%, наибольшее влияние на рост оказал горнодобывающий сектор. Его показатели увеличились за девять месяцев этого года на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную роль в этом сыграл экспорт угля. Также рост отмечен в сфере услуг, промышленности и строительства. Сокращение на 9,1% произошло лишь в аграрном секторе. До 2,2 млн тугриков (около $630) увеличился средний доход домохозяйств страны.

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