Соревнования «Young spikes competition» стран Азиатско-Тихоокеанского региона пройдут в Монголии

CentralAsia (MNG) - 1 и 2 декабря в Монголии пройдут соревнования «Young spikes competition»крупнейшего фестиваля креативной индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Spikes Asia Festival of Creativity».

Соревнования Young spikes competition предоставляют новому поколению творческих талантов Азиатско-Тихоокеанского региона уникальный шанс получить признание и оставить свой след в отрасли.

Предназначен для креативщиков в возрасте 30 лет и младше, работающих в рекламном и коммуникационном бизнесе в области навыков, соответствующих выбранной ими конкуренции.

Комплексный конкурс Young Spikes дает участникам возможность получить признание в отрасли и оставить свой след в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Команды из двух или трех человек должны создать интегрированную кампанию в ответ на задание клиента, конфиденциальность которого сохраняется до дня брифинга по соревнованию. Команды должны создать интегрированную кампанию, основанную на оригинальной идее/решении, соответствующей заданию конкурса. Как минимум три медиаканала, объясняющие, как разные медиаканалы творчески отвечают на задание.

Интегрированный конкурс Young Spikes приглашает к участию арт-директоров, бренд-маркетологов, копирайтеров, стратегов и планировщиков, менеджеров по работе с клиентами, руководителей по связям с общественностью и других талантливых специалистов в сфере креативных коммуникаций. К участию в конкурсе также принимаются молодые креативщики-фрилансеры.

Участники должны быть в возрасте 30 лет и младше (родившиеся 23 июня 1992 года или позже) и работать в рекламном или коммуникационном бизнесе по специальности, соответствующей выбранному ими соревнованию.

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