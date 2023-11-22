Ипотечные кредиты на сумму ₮552 млрд выданы в 2023 году

CentralAsia (MNG) - По состоянию на 23 октября 2023 года за счет ресурсов банков и Банка Монголии ипотечных кредитов на сумму 552,4 млрд тугриков выдано 5266 заемщикам.

В Улан-Баторе ипотечные кредиты на сумму 398,7 млрд тугриков были выданы 3332 домохозяйствам.

В регионах ипотечные кредиты на сумму 153,7 млрд тугриков были выданы 1934 домохозяйствам.

За тот же период 2022 года кредиты на сумму 532,4 млрд тугриков были выданы 5895 домохозяйствам, из них кредиты на сумму 436,4 млрд тугриков были выданы 4422 домохозяйствам в Улан-Баторе, а кредиты на сумму 96,0 млрд тугриков были выданы 1473 домохозяйствам на местах в рамках программы программа.

Кредит уменьшился на 37,7 млрд тугриков в Улан-Баторе и увеличился на 57,3 млрд тугриков в местных регионах. В рамках программы ипотечного кредитования с ставкой 3% в населенных пунктах по состоянию на 23 октября 2023 года выдано кредитов на сумму 32,6 млрд тугриков.

В рамках фонда гарантирования первоначального взноса 97 домохозяйствам было выдано 97 кредитов на сумму 7,9 млрд тугриков и выдано поручительства на сумму 1,4 млрд тугриков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения