Общие доходы бюджета Монголии выросли на 40,2% по сравнению с прошлым годом

CentralAsia (MNG) - По состоянию на первые 10 месяцев 2023 года общий объем доходов и помощи государственного бюджета достиг 19,8 трлн тугриков, что на ₮5,7 трлн (40,2%) увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем помощи по сбалансированному доходу достиг ₮19,0 трлн, увеличившись на ₮6,0 трлн (46,2%).

Сумма общих расходов и погашаемых чистых кредитов достигла ₮16,9 трлн, а сальдированный баланс показал прибыль в размере ₮2,1 трлн.

Общие налоговые поступления достигли ₮17,6 трлн, увеличившись на ₮5,7 трлн (47,3%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что под влиянием увеличения доходов от подоходного налога на ₮2,1 трлн (75,7%). Плата за пользование недрами увеличилась на ₮1,8 трлн (2,5 раза), доходы социального страхования - на ₮719,9 млрд (30,4%), налог на добавленную стоимость - на ₮640,3 млрд (20,4%). При этом акциз снизился на ₮73,8 млрд (10,1%).

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