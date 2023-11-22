Госсек МИД встретился с Маттео Макакки, главой Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ

CentralAsia (MNG) - В целях определения новых возможностей сотрудничества делегация во главе с главой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 16-18 ноября совершила рабочий визит в Улан-Батор.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Анхбаяр Нямдорж встретился с представителями и обменялся мнениями об отношениях и сотрудничестве Монголии-ОБСЕ.

Стороны отметили, что наша страна активно сотрудничает с БДИПЧ в совершенствовании избирательной системы, совершенствовании правовой среды в этой сфере, защите прав человека, правоохранительной деятельности, развитии демократии, и выразили заинтересованность в расширении сотрудничества.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) (Office for Democratic Institutions and Human Rights) — один из институтов ОБСЕ. Занимается обеспечением уважения прав и основных свобод человека, укреплением и защитой демократических институтов.

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