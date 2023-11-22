ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии и освобождении заложников

CentralAsia (CA) - Палестинское движение ХАМАС и Израиль договорились о четырехдневном перемирии и освобождении заложников в секторе Газа, сообщает Al-Mayadeen.

В палестинской группировке заявили, что соглашение было достигнуто «благодаря решительным и высоко оцененным усилиям Катара и Египта после трудных и сложных переговоров».

Соглашение включает четырехдневное прекращение огня с обеих сторон и въезд «сотни грузовиков с гуманитарной, чрезвычайной, медицинской и топливной помощью во все без исключения районы сектора Газа».

В ХАМАС сообщили, что в рамках достигнутых договоренностей будут освобождены «50 заключенных, женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение 150 женщин и детей в возрасте до 19 лет» из израильских тюрем.

Всего, по данным израильской армии, в заложниках у «Хамаса» 240 человек. По данным израильских СМИ, первые заложники могут быть освобождены в четверг, при этом их освобождение будет поэтапным – примерно по 12 заложников в день.