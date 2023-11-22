Русский язык, безопасность, мигранты. О чем говорили Путин и Рахмон в Москве?

Эмомали Рахмон, Владимир Путин

CentralAsia (TJ) - Президенты России Владимир Путин и Таджикистана Эмомали Рахмон провели встречу в узком составе в Москве, где обсудили аспекты двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Кремля.

На переговорах Путин поблагодарил Рахмона за развитие русского языка в Таджикистане.

«Гуманитарные связи у нас развиваются весьма позитивно, и хотел бы здесь отметить, конечно, то, что в прошлом году мы открыли пять школ с преподаванием русского языка и вообще на русском языке.

В этом году и в последующие годы правительство России будет выделять по 200 миллионов на учебники для этих школ, знаю, что их не хватает, но решение принято. Студенты, аспиранты из Таджикистана у нас учатся. Самая большая квота из стран СНГ приходится на Таджикистан – 900 человек. Мы на 2024 -2025 годы увеличиваем эту квоту до 1000 человек», - сказал президент РФ.

Эмомали Рахмон поблагодарил своего российского коллегу.

«Это я вам должен сказать спасибо, потому что, знаю, какое внимание вы уделяете развитию русского языка и нашим отношениям в сфере культуры, в гуманитарной сфере в целом. Мы договаривались: вы в свое время вышли с инициативой создать в республике центр для подготовки и обучения талантливых детей Таджикистана и Русский драматический театр имени Маяковского – на эти цели правительство Российской Федерации выделяет 4 и 3,5 миллиарда рублей соответственно. Так что эти планы будут реализованы», - сказал Путин.

Путин также подчеркнул поступательные отношения Таджикистана и России в экономической сфере.

«Отношения у нас развиваются поступательно и находятся на очень высоком уровне. Достаточно сказать, что Россия является основным торгово-экономическим партнёром, по торговому обороту мы занимаем первое место: почти 23% (22,9%) товарооборота Таджикистана приходится на Россию. Одно из лидирующих мест по прямым инвестициям – $1,6 миллиарда», - сказал Путин.

Были обсуждены и вопросы обеспечения безопасности в регионе, которые стороны назвали «очень важной составляющей взаимодействия стран.

«Безусловно, мы будем говорить, особенно в преддверии ОДКБ в Минске, об этой составляющей наших отношений, и прежде всего касающейся Афганистана. Вам там чувствительнее и яснее всё, что происходит на этом направлении. Поэтому эта часть будет очень важной. И в рамках других международных объединений мы работаем очень основательно и постоянно находимся в контакте друг с другом, согласовываем наши позиции», - сказал глава России.

Как сообщает «Коммерсантъ», Путин также заявил о значительных преференциях для 1,2 миллиона таджикских мигрантов.

«Для таджикистанцев законодательно предусмотрен расширенный срок пребывания на российской территории без постановки на учет (15 дней), а также возможность оформления патента сроком до трех лет», - сообщил Путин.

Затем Владимир Путин вручил Эмомали Рахмону российский орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Церемония награждения прошла в Кремле по окончании переговоров.

Визит Эмомали Рахмона в Россию продлится с 21 по 22 ноября.

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