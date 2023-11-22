В 2022 году от жары в Европе умерли более 70 тысяч человек, - исследование

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CentralAsia (CA) - Рекордная жара в Европе летом прошлого года убила более 70 000 человек, утверждают авторы исследования, опубликованного в The Lancet. Но, пишет издание, цифра эта отражает лишь часть последствий изменения климата, нынешнее лето и резкие перепады температур побили прошлогодние рекорды по всему миру.

Исследование, о котором пишет The Lancet, провели ученые Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal). По их данным, цифра в 70 тысяч погибших на 10 процентов превышает предыдущие оценки группы. Так, считают ученые, годом ранее от жары погибло 62 000 человек.

Издание Forbes пишет, что последние восемь лет на Земле выдались самыми жаркими за всю историю наблюдений, а нынешний год обещает стать еще жарче, и так - по нарастающей.

Частично это связано с естественными изменениями климата, вызванными климатическим явлением - течением Эль-Ниньо, которое нагревает поверхностные воды в центральной и восточной частях Тихого океана.

И, хотя смертность является ключевым показателем при оценке последствий изменения климата, эти данные многого не учитывают. Тут важна и доступность к достаточному количеству продовольствия и воды, и инфекционные заболевания, такие как малярия, желтая лихорадка, Зика и лихорадка Денге. Риск их распространения в неосвоенных ранее частях света уже доказан. Одна из причин - комары, переносящие инфекцию, которые осваивают все более северные регионы.

К этому можно добавить загрязнение воздуха, влияющее на целый ряд проблем со здоровьем, в том числе сердечные заболевания и рак.

В публикации отмечается: появляется все больше свидетельств того, что изменение климата оказывает серьезное влияние на психическое здоровье людей, поскольку неблагоприятные погодные явления заставляют больше людей нервничать и переживать. И все чаще поступают сообщения о так называемой «климатической тревоге», особенно среди детей и молодежи. Высокие температуры воздуха, утверждают исследователи, вызывают рост числа самоубийств и суицидального поведения.