Северная Корея запустила спутник-шпион. Ким Чен Ын присутствовал на космодроме. Фото

CentralAsia (CA) - Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту.

Государственное информационное агентство Северной Кореи сообщило, что спутник «Малиген-1» был запущен с помощью ракеты «Чоллима-1» с космодрома Сохэ. Ракета была запущена примерно в 22:43 (по местному времени).

Пхеньян заявляет, что ракета нормально пролетела по заданному маршруту и точно вывела на орбиту спутник-шпион через 705 секунд после старта.

Во время запуска на космодроме лично присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

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Официальные лица Южной Кореи и Японии, которые первыми сообщили о запуске, заявили, что не могут сразу проверить, выведен ли спутник на орбиту.

Представитель Пентагона Сабрина Сингх сказала, что американские военные все еще оценивают, был ли запуск успешным или нет.

Южная Корея ответила на заявление Северной Кореи, заявив, что будет принимать меры для приостановления выполнения частей межкорейского соглашения 2018 года, направленного на снижение военной напряженности. Этот шаг будет включать возобновление разведки и операций наблюдения в районе вокруг военной демаркационной линии между странами.

Первая в этом году попытка Северной Кореи вывести на орбиту спутник-шпион была предпринята 31 мая, и ракета потерпела неудачу через несколько минут после старта, когда не запустился двигатель второй ступени. В конце августа Пхеньян вновь попытался вывести на орбиту спутник-шпион и потерпел неудачу, сообщив, что на этот раз проблемы возникли на третьей ступени ракеты. Части ракеты упали примерно в 600 км к востоку от Филиппин.