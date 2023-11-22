В России «ангарского маньяка», убившего более 80 человек, приговорили еще к 10 годам тюрьмы по делу о трех убийствах

Михаил Попков

CentralAsia (CA) - Суд в Иркутске РФ признал «ангарского маньяка» Михаила Попкова виновным в убийстве еще трех женщин и приговорил к 10 годам лишения свободы.

Доказана причастность Попкова к убийствам 27-летней женщины в поселке Жилкино Иркутска в 1997 году, 25-летней женщины на берегу реки Ангара в Иркутске, а также 31-летней женщины в 2003 году на территории Ново-Ленинского кладбища Иркутска, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. В двух случаях он задушил своих жертв, третьей нанес множественные ножевые ранения.

Причастность Попкова к совершению преступлений подтверждается как показаниями самого обвиняемого, так и протоколами осмотров мест происшествий, заключениями проведенных судебных экспертиз и другими доказательствами.

Адвокат Попкова Владимир Лухтин после суда заявил журналистам, что у него нет оснований полагать, что явки с повинной могли быть самооговором. В частности, заявил он, в рамках расследования дела «были проведены многочасовые проверки показаний на месте», во время которых Попков «показывал места, способы, орудия и иные обстоятельства [убийств], имеющие существенное значение для уголовного дела».

Для Попкова это четвертый приговор, среди которых два пожизненных.

Первый пожизненный срок бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков получил в 2015 году по обвинению в 22 убийствах. В 2017 году стало известно, что Попков признался еще почти в 60 убийствах. В 2018 году «ангарскому маньяку» дали второй пожизненный срок. Третий срок — девять лет и восемь месяцев лишения свободы — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году. В январе 2023 года сообщалось, что Попков признался еще в двух убийствах.