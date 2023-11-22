Вспышка кори в Алматы: Стационары заполнены на 90,3%

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Инфекционные стационары Алматы заполнены на 90,3% из-за вспышки кори. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города, передает Tengrinews.kz.

В детской городской клинической инфекционной больнице развернуто 7 отделений для лечения больных корью детей на 280 коек. Из них 12 коек в реанимационном отделении. В управлении уточнили, что из семи отделений одно развернуто в филиале «Саялы», по три отделения в стационаре на улице Байзакова и в филиале «Апорт».

Также в резерве имеются 40 коек.

«В случае нехватки коек в детской городской клинической инфекционной больнице есть возможность развертывания еще дополнительно 2-х отделений на 21 и 84 койки в двух филиалах», – отметили в управлении общественного здравоохранения.

Кроме того, в городской клинической инфекционной больнице имени Жекеновой развернуты койки на 120 мест, из них занято 108 коек.

«При ухудшении эпидситуации по кори дополнительно будут развернуты койки в филиалах ГКИБ», – добавили в управлении, заверив, что вопрос находится на постоянном контроле.

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, заболеваемость населения регистрируется преимущественно среди непривитых.

В департаменте отметили, что в настоящее время в городе наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью. В Алматы с марта зарегистрировано 2509 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 1994 случая среди детей до 14 лет (79,4%). При этом за прошедший год лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи в городе не зарегистрировано. Из 1994 заболевших детей не привито 1880 детей (94,2%), в том числе по причине отказа от вакцинации – 1354 (72,02%), медицинских противопоказаний – 260 (13,8%), в 259 случаях (13,7%) не достигли прививочного возраста и не привиты по иным причинам – 6 (0,35%), нет данных о привитости – 1 (0,05%).

Постановлением главного государственного санврача с 06 ноября 2023 года в республике начата кампания дополнительной массовой иммунизации против кори, краснухи и паротита. Прививки делаются детям в возрасте от 6 месяцев до 10 месяцев 29 дней, от 2 лет до 4 лет 11 месяцев 29 дней независимо от прививочного статуса против кори, а также медицинским работникам и сотрудникам организаций здравоохранения, не имеющим профилактическую иммунизацию против кори.

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