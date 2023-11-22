Дороги из Астаны закрыли по всем направлениям из-за непогоды

CentralAsia (KZ) - Дороги из Астаны закрыт по всем направлениям из-за погодных условий, сообщает «КазАвтоЖол».

Сообщается, что дорожные службы работают в усиленном режиме.

В акимате столицы в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями обратились к горожанам с просьбой «быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улице во избежание несчастных случаев».

Из-за дождя, гололёда и сильного ветра городские власти также временно приостановлено движение пригородных маршрутов.

По данным РГП «Казгидромет», сегодня в Астане ожидается ветер с порывами 16-21 м/с. 23 ноября прогнозируют гололед и порывы ветра 15-20, а временами 23-28 м/с. 24 ноября в Астане прогнозируется переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), гололед, ветер южный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем 0+2°С.

Также в связи с сильным порывистым ветром и дождем в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях закрыто восемь участков республиканских дорог.

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