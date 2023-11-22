Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине на 1,3 миллиарда евро

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CentralAsia (CA) - Германия выделяет Украине новый пакет военной помощи на общую сумму в 1,3 млрд евро. Об этом на пресс-конференции в Киеве объявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Как пишет «РБК-Украина», новый пакет включает четыре системы IRIS-T, 20 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров, противотанковые мины и другое вооружение.

«Это пятый такой пакет с прошлой зимы. И я уверен, что он поможет вам в вашей борьбе с российской агрессией», — сказал Писториус.

На вопрос о возможной поставке дальнобойных ракет Taurus, которые давно запрашивает Киев, министр ответил, что новой информации по этому поводу нет.

При этом он отметил, что на следующий год Германия планирует поставить Украине 140 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров.

Германия является вторым по объему военной помощи союзником Украины после США. Борис Писториус посетил Киев 21 ноября — на следующий день после приезда в Украину министра обороны США Ллойда Остина. Глава Пентагона заявил в Киеве, что «США продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии — и сегодня, и в будущем». В тот же день Минобороны США объявило, что выделяет Украине новый пакет военной помощи на сумму 100 млн долларов.