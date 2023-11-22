С начала российских военных действий из Украины выехали 650 тысяч мужчин призывного возраста, — Еxxpress

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CentralAsia (CA) - С начала российских военных действий из Украины в ЕС выехали более 650 тысяч мужчин призывного возраста. Об этом пишет австрийское издание Еxxpress со ссылкой на данные Евростата.

Только в Германию, по данным Федерального Министерства внутренних дел, с начала боевых действий 24 февраля 2022 года в Германию приехал ровно 221 571 украинский мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. 189 484 мужчины все еще находятся там сегодня. И эти данные охватывают лишь тех, кто зарегистрирован официально. По оценкам министерства, еще 100 тысяч человек не зарегистрировались и находятся в стране нелегально.

Похожая ситуация и в Австрии – туда выехали как минимум 14 тысяч украинских мужчин. Кто-то по поддельным документам, кто-то с помощью контрабандистов. Сообщается, что некоторые из них заплатили до 10 тысяч долларов за справку, подтверждающую их непригодность к военной службе.

При этом реальное число сбежавших мужчин призывного возраста может быть в разы больше.

«Текущие данные показывают, каково моральное состояние молодых украинцев. Для Украины потеря годных к военной службе мужчин на второй год войны является серьезной проблемой. Ракеты, танки, боеприпасы и другое военное оборудование можно заменить – при условии, что западные союзники его поставят. С солдатами так не получится, или, скорее, это становится все труднее. Российское вторжение спровоцировало массовый отток, в том числе внутри Украины, но особенно за границу», - комментирует издание.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с момента начала война Украину покинули примерно 6,3 млн граждан. Большинство из них – женщины и дети.

По информации от Государственной пограничной службы Украины, официально выехать из Украины могут мужчины призывного возраста, которые относятся к одной из следующих категорий:

человек с инвалидностью;

лицо, снятое с военного учета на основании решения ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;

лицо, признанное в установленном порядке лицом с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет и так далее.

Кроме того, разрешен выезд за границу мужчинам, если они сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы, едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.