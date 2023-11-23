Известный баскетболист Яо Мин приедет в Монголию

CentralAsia (MNG) - Заседание совета директоров Восточноазиатской баскетбольной ассоциации пройдет в Улан-Баторе 23 марта следующего года. На встрече примут участие руководители ведущих баскетбольных федераций Азии во главе с известным баскетболистом Яо Мином.

Целью ассоциации является расширение регионального баскетбольного сотрудничества. В Восточноазиатскую баскетбольную ассоциацию входят Монголия, Китай, Япония, Тайвань, Южная Корея, Северная Корея, Гонконг и Макао.

Восточноазиатскую баскетбольную ассоциацию возглавляет Яо Мин, член Зала славы НБА, член совета директоров ФИБА и президент Китайской баскетбольной ассоциации.

По сообщению Госкомитета по физической культуре и спорту Монголии, на встрече будут обсуждаться вопросы организации юношеских, женских и взрослых международных соревнований в регионе, расширения сотрудничества, организации Восточноазиатской Суперлиги.

Китайский баскетболист Яо Мин признан одним из самых известных азиатских спортсменов начала XXI века. Благодаря выступлениям в национальном первенстве и играм в ведущем клубе НБА центровой американской команды «Хьюстон Рокетс» многократно участвовал в показательных Матчах всех звезд.

В 2016 году наряду с Шакилом О'Нилом и Алленом Айверсоном попал в Зал славы Нейсмита в Спрингфилде, а также стал действующим председателем Китайской баскетбольной ассоциации. При росте 229 см и весе 141 кг атлет всегда привлекал внимание журналистов, которые сделали лицо смеющегося Яо Мина одним из популярнейших мемов в социальных сетях.

источник: middleasiannews.com

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