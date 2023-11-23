Гражданин Монголии совершил убийство в Бурятии

- Монголия, происшествия
- 3:28, 23 ноября 2023
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CentralAsia (MNG) - Жителя Монголии, до смерти избившего сельчанина в Бурятии, закрыли в СИЗО.
Его взяли под стражу по решению суда.
На этой неделе, 15 ноября, Иволгинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу гражданина соседней Монголии. Он до смерти избил человека.
Произошло всё 8 ноября в иволгинском улусе Хойтобэе. Иностранец «на фоне внезапных личных неприязненных отношений» набросился на местного жителя, вооружившись деревянной жердью. Мужчина несколько раз ударил свою жертву по телу, а потом кулаками – по лицу и голове.
Сельчанин скончался. После рассмотрения доводов следователя, а также с учётом всех обстоятельств преступления и представленных материалов суд пришёл к выводу, что применение иной, более мягкой меры пресечения невозможно.
источник: MAN