Гражданин Монголии совершил убийство в Бурятии

CentralAsia (MNG) - Жителя Монголии, до смерти избившего сельчанина в Бурятии, закрыли в СИЗО.

Его взяли под стражу по решению суда.

На этой неделе, 15 ноября, Иволгинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении под стражу гражданина соседней Монголии. Он до смерти избил человека.

Произошло всё 8 ноября в иволгинском улусе Хойтобэе. Иностранец «на фоне внезапных личных неприязненных отношений» набросился на местного жителя, вооружившись деревянной жердью. Мужчина несколько раз ударил свою жертву по телу, а потом кулаками – по лицу и голове.

Сельчанин скончался. После рассмотрения доводов следователя, а также с учётом всех обстоятельств преступления и представленных материалов суд пришёл к выводу, что применение иной, более мягкой меры пресечения невозможно.

источник: MAN

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения